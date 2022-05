Sanja Mlinar Marin: za vsakim dežjem posije sonce

Sanja Mlinar Marin, pevka, avtorica in pianistka ter dolgoletna članica skupine Katrinas, je že pred časom razprla krila svojemu solističnemu avtorskemu ustvarjanju. Tokrat pa so spet združile ustvarjalne ideje in rodila se je skladba, ki jo je spodbudilo trenutno družbeno stanje.

Nova moč govori o tem, da je čas, da vsak od nas odgovorno nosi svojo vlogo v družbi, ne sme biti ravnodušen do vsega, kar se dogaja, da moramo družbo soustvarjati. Sanji dajeta sicer največjo moč ljubezen in velika podpora družine in najbližjih prijateljev.

»Ljubezen, pozitivna naravnanost in povezanost delajo čudeže in spreminjajo svet.«

»V težkih trenutkih mi daje moč tudi zavedanje, da so to življenjske preizkušnje in priložnosti za notranjo rast in da za vsakim dežjem posije sonce.« Za svoje otroke si želi idiličnega sveta, se smeji, vedoč, da je to velika želja.

»V njem ne bi bilo pomanjkanja, grozot, nasilja, zlorab, vsi bi imeli pogoje za dostojno življenje, ljudje bi se spoštovali kljub razlikam in drugačnosti, se znali pogovarjati, si prisluhniti, se povezovati. Vsi bi razumeli, da ljubezen, pozitivna naravnanost in povezanost delajo čudeže in spreminjajo svet.«