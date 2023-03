Sanja Lončar: Sprehod po trgovinah bo podoben hoji po minskem polju

Izdala je 23 knjig in predava pri nas in v tujini. Je duša in srce nevladnega informacijskega središča Zazdravje.net, ki raziskuje naravne rešitve na različnih področjih. Hkrati je sopredsednica društva samooskrbni.net, kjer si izmenjavajo znanje in dobre prakse ter si pomagajo. »Pri nas imamo vse, da lahko živimo v obilju, ni se treba bati lakote, a ne bo nas nahranilo gledanje v zaslone,« pravi.