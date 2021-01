Sanja Grohar: Včasih je brutalno težko

Dolgo je bila uspešna pevka, voditeljica in manekenka, v določenem trenutku pa je Sanja Grohar dala vse na kocko in se z možem Matejem preselila v London. Kar precej garanja je bilo potrebnega, da se je postavila na noge in postala uspešna tudi v tujini. Posebej za Suzy je razkrila svojo pot. »Nikoli ne načrtujem veliko vnaprej, temveč se prepuščam trenutku. In tako je bilo tudi s selitvijo v London. V Sloveniji takrat nisva imela dovolj kariernih opcij. Ni bilo možnosti razvoja. Počutila sva se omejeno in sva se odločila z danes na jutri. Nikoli ni bilo težko v Londonu. Smešno, ampak j...