Zvezdna vrata je ustvaril Prageet Harris na pobudo kozmičnega mojstra Alcazarja. Prek njih lahko dostopamo do višjih dimenzij, kjer je tančica med vidnim in nevidnim svetom najtanjša, se lažje povežemo s svojim višjim jazom, angeli in vodniki. Po tej izkušnji začnejo ljudje drugače gledati na življenje, zaživijo svoje poslanstvo, na delavnicah pa so pogoste tudi hipne rešitve njihovih fizičnih težav. Stargate je struktura svete geometrije, podobna kot naše telo. Vanjo se sidra višja zavest, ob tem pa oddaja visoko vibracijo tudi v prostor. S partnerjem sta med redkimi, ki imajo dvomet...