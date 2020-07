Sandi Horvat: pri 13 izvedel, da je Rom

»Nikoli si nisem predstavljal, da bom svoje življenjske izkušnje kdaj ujel med platnice,« začne razlago o tem, kako se je prelevil v pisatelja. Usodno je bilo leto 2013, ko je po dolgotrajni bolezni izgubil očeta in je vse breme družinske skrbi padlo nanj.»Istočasno sem izgubil prvo službo, odgovornosti do hiše, mame, sestre pa so ostale. Tolažbo sem našel v pisanju dnevnika, da sem si vsaj malce olajšal dušo. Vedno sem moral biti na voljo drugim, pisanje pa je bil moj pobeg, moja terapija, in niti sanjalo se mi ni, da bo iz tega nastala knjiga. Takrat sem že delal na sebi in spoznal, da če želiš nekaj doseči, moraš to ...