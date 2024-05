Sandi bo oblikoval že osmo olimpijsko kolekcijo (Suzy)

»Bližajoče se OI v Parizu bodo že moje osme v vlogi uradnega oblikovalca oblačil slovenske olimpijske reprezentance. Seveda so mi vedno najljubša tista, ki jih oblikujem zadnja, saj se skoznje spogledujem z iskanjem všečnih in prepoznavnih oblikovalskih linij na eni in odsevom vseh prejšnjih na drugi strani. Prostora za domišljijska izživljanja ni prav veliko, saj sem zavezan k določenim barvnim in grafičnim stalnicam,« pripoveduje Sandi Murovec - Muri, ki mu to predstavlja največji navdih, izziv, veliko odgovornost in hočeš nočeš še izpostavljenost.

S svojimi rešitvami obleče naše predstavnike oziroma skoraj bi lahko rekli naš narod ter ga postavi na ogled celotni svetovni športni javnosti. »Glede na to, da se bodo igre odvijale v svetovni prestolnici mode, smo kolekcijo tokrat zasnovali nekoliko bolj elegantno. Za pridih Pariza smo uporabili več temno modre barve in kot pokrivalo dodali francosko baretko,« pravi Muri, ki bo za naslednji dve olimpijadi (Pariz in Cortina) tudi oblikovalec srbskih olimpijskih oblačil ter srbske košarkarske in odbojkarske reprezentance, v smučarskem svetu pa po novem sodeluje s hrvaškim slalomistom Samuelom Kolego.