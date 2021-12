Samuel Lucas: Z glasbo daje vse, kar ima

»Ljudje lahko damo vse, kar imamo, če le verjamemo v sočloveka in svoj življenjski cilj,« o svoji novi skladbi z naslovom Vse, kar imam, ki jo je te dni poslal v svet, razmišlja Samuel Lucas. Primorski glasbenik je v času zaprtja države napisal veliko skladb, čeprav so mu nove okoliščine sprva odvzele precej volje do ustvarjanja.

To je 'Vse, kar imam'.

»Po kitari nisem posegel tolikokrat, kot bi si želel. Ko sem sprejel situacijo, pa sem vendarle lahko začel ustvarjati. In več ko sem pisal, bolje sem se počutil. Glasba je res balzam za dušo. V tem času je nastala tudi nova skladba Vse, kar imam, ki je poklon glasbi, ljudem in vsem dobrim stvarem, ki jih vsak izmed nas nosi v sebi,« še pove Lucas, ki ima za sabo precej delovno poletje in jesen.

»Neskončno vesel sem bil, da smo se lahko objemali ob glasbi, zadnje tedne pa se je za nas umetnike žal spet vse ustavilo. Nastope glasbenikom odpovedujejo ali prestavljajo in prihodnost je ponovno negotova. Trenutno vam lahko poklonim le novo pesem – to je 'Vse, kar imam',« še sporoča ob izdaji nove skladbe.