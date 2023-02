Samsko življenje je kot karnival

Čeprav je bila prepričana, da je Tom Brady ljubezen njenega življenja, je Brazilka Gisele Bündchen spoznala, da mora na prvo mesto postaviti sebe. Nekdanji atlet ji je namreč dal besedo, da bo po lanski upokojitvi ostal doma z družino, a je dobri mesec pozneje besedo požrl, si premislil ter se vrnil k ameriškemu nogometu.

Do izklesanega telesa je mami dveh otrok pomagal jiujitsu trener.

Manekenka, ki je za dobro desetletje svojo kariero postavila na stranski tir, da je lahko skrbela za družino in ga podpirala pri športnih dosežkih, je imela vsega dovolj in zahtevala ločitev. Ločila sta se na hitro, brez pompa, in medtem ko se je Brady letos že drugič (menda dokončno) upokojil ter zaradi nekaj mesecev igre izgubil družinsko življenje, si Gisele strto srce celi s stvarmi, ki jih je pogrešala.

Med drugim je to slavni brazilski karnival v Riu de Janeiru, kjer je zaplesala in pokazala svoje izklesano telo, ki ga ima po zaslugi trenerja Joaquima Valenteja, za katerega mnogi pravijo, da je veliko več kot le to. A ni pomembno, Gisele uživa življenje!