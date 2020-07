Samski uživač Jan Bučar: z besnim avtom privablja ženske poglede

Igralec Jan Bučar, ki svoj glas in stas najpogosteje posoja junakom v ljubljanskem Lutkovnem gledališču pa tudi v nanizankah, že dolga leta izbira in izbira, a nikakor ne najde prave. V njegovem objemu so se grele številne lepotice, a pri 44 letih je samski in zajema življenje z veliko žlico. Ni mu žal denarja za potovanja, večerje in druge vrste uživanja. Nedavno je naredil še korak naprej in si je kupil prestižen in drag avto (BMW), s katerim drvi naokoli in privablja poglede številnih dam. Igralec pa jih ne pusti hladnih niti s svojim stasom, saj si je s športom izklesal postavo, z nalezljivim smislom za humor in prijaznostjo pa zlahka omehča marsikatero žensko srce. Morda mu bo šlo zdaj z dodatno štirikolesno pomočjo to še bolje od rok in bo končno našel pravo. Njegovi vrstniki so namreč že dolgo poročeni in imajo družine, nekateri pa že ločeni, le Jan se še ni opogumil, da bi se podal v resno zvezo in zapečatil svoj status.