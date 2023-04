Simpatična, zabavna, energična in vedno nasmejana Ana Maria Mitič je vsestransko nadarjena ženska, ki premore mnogo talentov. Sedemintridesetletnica, ki smo jo v minulih letih spoznali kot izjemno komičarko, igralko, voditeljico, pianistko in žirantko, zase pravi, da je najmočnejša, hkrati pa tudi najranljivejša v vlogi mame. Njeno srce je pred štirimi leti in pol omrežil prvorojenec Lev, zaradi katerega se je odločila, da bo še toliko bolj previdna, kadar bo beseda nanesla na njeno zasebno življenje. Mama levinja ravno zaradi najpomembnejšega moškega v svojem življenju, izjemno bistrega m...