Samorefleksija: Vi ste gospodar svojih misli (Suzy)

Pretirano razmišljanje se pogosto pojavi kot odziv na dogodek, obremenitev ali zaskrbljenost. Bolj ali manj intenzivno zavzame prostor v glavi in vas posrka v vrtinec dvomov, strahov in občutka nemoči. A v tem notranjem kaosu lahko naredite prvi in ključni korak k obvladovanju. Izstopite iz kaosa in vrtinca iluzij.

Zavedanje

Ko zaznate, da vas misli preplavljajo, se ne prestrašite, ampak jih sprejmite. Ni prvič, ampak zdaj jih boste obvladali. Veste, da niso resnične. So pretirani strahovi, ponavljajoče se obsojanje sebe, kar je le odziv na stisko in stres. Misli ne napovedujejo prihodnosti. Niso prerokbe. A vam škodujejo.

Misli izčrpajo telo

Negativne misli sprožijo stresni odziv v telesu, kot da bi bilo v nevarnosti. Telo se napne, srčni utrip se pospeši, dihanje postane plitvo. Dolgotrajno razmišljanje o težavah izčrpava živčni sistem in ruši notranje ravnovesje. Pojavijo se utrujenost, slabo počutje, bolečine, nemir, nespečnost ... Vse to vodi v začarani krog neobvladovanja strahov, še večje stiske in še slabšega počutja.

Govorite s sabo

Ko misel ostane v glavi, raste. Ko jo izgovorite, izgubi moč. Zato se pogovorite s sabo, s svojim notranjim jazom, s tistim delom vas, ki je prestrašen, negotov, zmeden. Ko si sami prisluhnete brez obsojanja, se zgodi nekaj pomembnega – občutki popustijo, napetost se zmanjša in tisto, kar je bilo prej ogromno, postane znosno, skoraj neopazno. Če imate potrebo povedati drugi osebi, si predstavljajte, da ji govorite. Ne, kaj ji boste povedali, ampak da zdaj govorite njej. Uporabite domišljijo.

Iz glave v telo

Ko ste psihično izčrpani, telo otrpne, misli pa še naprej divjajo. Zato je pomembno, da se premaknete kljub uporu, ki ga čutite. Ni pomembno, katero dejavnost izberete: hoja, tek, joga, kolesarjenje ali pospravljanje. Ključno je, da ne obsedite v pasivnosti, z očmi na telefonu in mislimi na avtopilotu. Telo, ki se premakne, umiri um – to je ena najpreprostejših poti do olajšanja. Marsikdo reče, da gre malo teč, da si prečisti glavo.

Ne iščite lahkih načinov pomiritve

Alkohol in druge snovi se lahko v trenutku zazdijo kot rešitev – sprostitev, pobeg, olajšanje, a v resnici le zameglijo občutke, ki jih želite slišati in razumeti. Ko popusti učinek, se vrnejo še močnejši skupaj z občutkom praznine, nemira ali krivde. Tisto, kar trenutno boli, ne potrebuje omame, temveč čas, razumevanje in sprejetje. Vi si zaslužite jasnost, ne otopelosti.

Počutje se spremeni z vztrajanjem

Čas, ki ga potrebujete za spremembo, je odvisen od moči in zasidranosti misli. Močnejše so, več potrpežljivosti zahtevajo. Ne pričakujte preobrata po eni vaji ali prvem poskusu. A ko za trenutek občutite, da je popustilo, da ni več tako tesno, da ni več tako temno, veste, da deluje. Takrat je najpomembneje, da nadaljujete. Z vztrajanjem misel izgubi del moči. Močnejši ste in z vsakim korakom bliže miru.

Vizualizacija varnega prostora

Vizualizacija varnega prostora je tehnika, s katero zavestno ustvarite v mislih prostor, kjer se počutite popolnoma mirne, sproščene in zaščitene. Zaprite oči in si predstavljajte podrobnosti tega kraja. Lahko je to prijetna soba, plaža ob sončnem zahodu, gozdna jasa, vrh planine. Poskusite začutiti toploto sonca na koži, vonj po cvetlicah, zvok valov, svobodo. Ta notranji prostor naj bo poln občutka varnosti. Ko začutite ta mir, lahko v mislih tja kadar koli 'pobegnete', da si vzamete trenutek za sprostitev in umiritev misli. Ta vaja pomaga umu, da se umakne iz stresa in umiri.

Vsiljive misli so odziv na stres, a niso resnična slika vas, drugih ali dogodkov. Pomembno je, da jim ne dovolite, da vas vodijo ali obvladajo. Tudi kadar začutite dvom o sebi, ne pozabite – dovolj močni in sposobni ste, da ga premagate. Prav zares.