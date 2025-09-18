  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    MOČ MISLI

    Samorefleksija: Vi ste gospodar svojih misli (Suzy)

    Tudi kadar začutite dvom o sebi, ne pozabite – dovolj močni in sposobni ste, da ga premagate. Prav zares.
    Jana Pristovšek, prana terapevtka. Foto: Dejan Javornik
    Jana Pristovšek, prana terapevtka. Foto: Dejan Javornik
    Jana Pirtovšek, svetovalka za osebni razvoj in medosebne odnose
     18. 9. 2025 | 13:00
    A+A-

    Pretirano razmišljanje se pogosto pojavi kot odziv na dogodek, obremenitev ali zaskrbljenost. Bolj ali manj intenzivno zavzame prostor v glavi in vas posrka v vrtinec dvomov, strahov in občutka nemoči. A v tem notranjem kaosu lahko naredite prvi in ključni korak k obvladovanju. Izstopite iz kaosa in vrtinca iluzij.

    Zavedanje

    Ko zaznate, da vas misli preplavljajo, se ne prestrašite, ampak jih sprejmite. Ni prvič, ampak zdaj jih boste obvladali. Veste, da niso resnične. So pretirani strahovi, ponavljajoče se obsojanje sebe, kar je le odziv na stisko in stres. Misli ne napovedujejo prihodnosti. Niso prerokbe. A vam škodujejo.

    S kodo SUZY bralci dobijo 25-odstotni popust na knjige, video- in avdiovsebine na spletni strani

    www.slisana.si.

    Misli izčrpajo telo

    Negativne misli sprožijo stresni odziv v telesu, kot da bi bilo v nevarnosti. Telo se napne, srčni utrip se pospeši, dihanje postane plitvo. Dolgotrajno razmišljanje o težavah izčrpava živčni sistem in ruši notranje ravnovesje. Pojavijo se utrujenost, slabo počutje, bolečine, nemir, nespečnost ... Vse to vodi v začarani krog neobvladovanja strahov, še večje stiske in še slabšega počutja.

    Govorite s sabo

    Ko misel ostane v glavi, raste. Ko jo izgovorite, izgubi moč. Zato se pogovorite s sabo, s svojim notranjim jazom, s tistim delom vas, ki je prestrašen, negotov, zmeden. Ko si sami prisluhnete brez obsojanja, se zgodi nekaj pomembnega – občutki popustijo, napetost se zmanjša in tisto, kar je bilo prej ogromno, postane znosno, skoraj neopazno. Če imate potrebo povedati drugi osebi, si predstavljajte, da ji govorite. Ne, kaj ji boste povedali, ampak da zdaj govorite njej. Uporabite domišljijo.

    Iz glave v telo

    Ko ste psihično izčrpani, telo otrpne, misli pa še naprej divjajo. Zato je pomembno, da se premaknete kljub uporu, ki ga čutite. Ni pomembno, katero dejavnost izberete: hoja, tek, joga, kolesarjenje ali pospravljanje. Ključno je, da ne obsedite v pasivnosti, z očmi na telefonu in mislimi na avtopilotu. Telo, ki se premakne, umiri um – to je ena najpreprostejših poti do olajšanja. Marsikdo reče, da gre malo teč, da si prečisti glavo.

    Ne iščite lahkih načinov pomiritve

    Alkohol in druge snovi se lahko v trenutku zazdijo kot rešitev – sprostitev, pobeg, olajšanje, a v resnici le zameglijo občutke, ki jih želite slišati in razumeti. Ko popusti učinek, se vrnejo še močnejši skupaj z občutkom praznine, nemira ali krivde. Tisto, kar trenutno boli, ne potrebuje omame, temveč čas, razumevanje in sprejetje. Vi si zaslužite jasnost, ne otopelosti.

    Počutje se spremeni z vztrajanjem

    Čas, ki ga potrebujete za spremembo, je odvisen od moči in zasidranosti misli. Močnejše so, več potrpežljivosti zahtevajo. Ne pričakujte preobrata po eni vaji ali prvem poskusu. A ko za trenutek občutite, da je popustilo, da ni več tako tesno, da ni več tako temno, veste, da deluje. Takrat je najpomembneje, da nadaljujete. Z vztrajanjem misel izgubi del moči. Močnejši ste in z vsakim korakom bliže miru.

    Vizualizacija varnega prostora

    Vizualizacija varnega prostora je tehnika, s katero zavestno ustvarite v mislih prostor, kjer se počutite popolnoma mirne, sproščene in zaščitene. Zaprite oči in si predstavljajte podrobnosti tega kraja. Lahko je to prijetna soba, plaža ob sončnem zahodu, gozdna jasa, vrh planine. Poskusite začutiti toploto sonca na koži, vonj po cvetlicah, zvok valov, svobodo. Ta notranji prostor naj bo poln občutka varnosti. Ko začutite ta mir, lahko v mislih tja kadar koli 'pobegnete', da si vzamete trenutek za sprostitev in umiritev misli. Ta vaja pomaga umu, da se umakne iz stresa in umiri.

    Vsiljive misli so odziv na stres, a niso resnična slika vas, drugih ali dogodkov. Pomembno je, da jim ne dovolite, da vas vodijo ali obvladajo. Tudi kadar začutite dvom o sebi, ne pozabite – dovolj močni in sposobni ste, da ga premagate. Prav zares.

     

    Več iz teme

    duševno zdravjesamorefleksijaSuzyJana Pirtovšek
    ZADNJE NOVICE
    15:15
    Novice  |  Slovenija
    GLASBENA ŠOLA BUČAR

    Harmonikarji med poplavo pomagali, letos pa igrali. S harmonikami šli tudi na dvatisočaka (FOTO)

    Učenci Glasbene šole Bučar so se tokrat podali po Koroški. Povzpeli so se na 2125 metrov visoko Peco in raztegnili meh.
    Mojca Marot18. 9. 2025 | 15:15
    15:15
    Novice  |  Slovenija
    SOLIDARNOST

    Ganljive zgodbe iz Novega mesta: vrstijo zahvale in srčne zgodbe Slovencev

    Iz Novega mesta prihajajo zgodbe o šoferjih, ki so reševali premočene otroke, o domačinih, ki so odpirali vrata svojih domov, srčnih voznikih avtobusa in o delavcih, ki so v dežju čistili ceste.
    18. 9. 2025 | 15:15
    15:00
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVA HRANA

    Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

    Čia semena so zdrava le, če so zaužita na pravilen način.
    18. 9. 2025 | 15:00
    14:41
    Kronika  |  Doma
    TRČENJE

    56-letni motorist prehiteval pa trčil v 23-letno voznico. Z njim je zelo hudo

    Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.
    18. 9. 2025 | 14:41
    14:23
    Ona  |  Stil
    DELOINDOM

    Ne zapravljajte za sadike – te rastline posejte jeseni in prihranite

    Jesenska setev je primerna za ognjič, enoletni mak, črno kumino in nujna za trajne dišavnice iz domačega semena, ki ne kalijo, ker ne preživijo obdobja mraza.
    Julijana Bavčar18. 9. 2025 | 14:23
    14:10
    Novice  |  Svet
    VOJNA

    Papež: Sveti sedež dogajanja v Gazi še ni pripravljen označiti za genocid

    Papež Leon XIV. je razkril, da Sveti sedež izraelskega ravnanja v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.
    18. 9. 2025 | 14:10

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki