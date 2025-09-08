Samo iz Fehtarjev iskreno o uporabi telefona: »Težko sem vstal, nič mi ni šlo« (Suzy)

Glasbenik Samo Kališnik, član zasedb Kvatropirci in Fehtarji, je presenetil prijatelje in sledilce. Na instagramu je namreč javno oznanil, da je korenito spremenil svojo vsakodnevno rutino, ki je še nedavno vključevala pogosto uporabo telefona. Tega je v roke prijel že navsezgodaj zjutraj in redno kukal nanj vse do poznih večernih ur.

»Opazil sem, da sem zjutraj težko vstal, vsake stvari sem se težko lotil in nekaj časa se je celo dogajalo, da sem se stežka spravil karkoli počet. Ugotovil sem, da možganov ni dobro ves čas zaposlovati z novimi informacijami, sploh takšnimi, ki pravzaprav niso koristne. Jaz sem to počel ves čas, vsako minuto vožnje sem izkoristil za to, da sem se česa 'naučil' in brskal po različnih kanalih,« je iskren. Ugotovil je, da je takšno početje zelo škodljivo in lahko celo vodi v hormonsko neravnovesje, česar se ljudje ne zavedamo.

»V enem tednu se mi je zgodila velika sprememba. Zdaj normalno vstanem brez telefona, se počutim bolje ter imam motivacijo za delo in življenje,« še pravi Samo. Kadar ga prime, da bi brskal po spletu, se raje odpravi na sprehod. »Prej sem menil, da je hoja izguba časa. Veseli me, da sem se motil. Življenje je lepše brez telefona.«