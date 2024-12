Sami izbiramo, ali bomo zapravljali čas za dramo ali iskali rešitve (Suzy)

Že 32 let hodi po duhovni poti in opominja ljudi, da smo duše v človeških telesih. Poudarja, da se vse začne in konča z našimi mislimi, čustvi in občutki, ki nam lahko hitro znižajo vibracijo ter nas vračajo v tretjo dimenzijo, če se nanje ne odzivamo prav.