Zvezdniku in zvezdnici se obeta nov škandal (Suzy)

Štiridesetletna Mila Kunis in šestinštiridesetletni Ashton Kutcher res ne znata izbirati prijateljev. Obeta se jima nov škandal, čeprav igralka moža svari, naj se ne vpleta. Pa poglejmo, kako jima gre.

Zakonca sta se spoznala, ko je imela ona komaj štirinajst let. Na avdiciji za nadaljevanko Oh, ta sedemdeseta je producentom, ki so jo vprašali, ali bo dopolnila osemnajst let, pritrdila in dobila vlogo.

Danny in Ashton sta bila kot brata. FOTO: Profimedia

»Niso me vprašali, katerega leta!« se danes muza igralka, ki jo je vloga razvajene Jackie izstrelila med zvezde. Z nadaljevanko se je proslavil tudi njen mož, ki je bil v resnici prvi fant, ki ga je kdajkoli poljubila, saj sta bila v seriji najstniški par. A v osmih sezonah snemanja se nista zaljubila, njuna ljubezen je vzplamtela šele pred desetimi leti. Ob koncu snemanja so se namreč poti mladostnikov razšle, čeprav so vsi trdili, da ostajajo nekakšna družina.

Tudi zato ni presenetilo, da sta Ashton in Danny Masterson, ki je v nadaljevanki igral Stevena Hydea, ki je prav tako nekaj časa hodil z Jackie, skupaj zaigrala v nadaljevanki Ranč. Trojica je ostala v tako dobrih odnosih, da sta zakonca napisala podporni pismi za Dannyja, ko je bil ta obtožen spolnega napada.

Zapisala sta, da se igralec do vseh ljudi obnaša dostojno, spoštljivo in velikodušno. Šele ko je bil obsojen na dobrih petindvajset let zapora, so podrobnosti pisem pricurljale v javnost. Prisiljena sta se bila opravičiti, čeprav sta v izjavi dejala, da je bilo to pismo namenjeno samo sodniku, zaradi česar so mnogi pobesneli, češ da sta prikrito še vedno podpirala posiljevalca, upala sta le, da nihče ne bo izvedel za to.

Že leta 2003 sta se rada družila, ko sta se spoznala kot voditelja oddaj na MTV. FOTO: Profimedia

Zdaj, ko je na udaru Sean Combs, bolje znan kot raper Diddy, ki je obtožen ne le spolnih napadov, pač pa celo trgovanja s spolnimi uslugami, bi Ashton najraje spet spregovoril v bran prijatelju, a mu je Mila zabičala, da ne sme stopiti v stik z njim. Igralec je z raperjem v prijateljskih odnosih že dvajset let, zato pričakuje sodni poziv na obravnavo, v kateri bo najverjetneje moral razkriti detajle o njunih druženjih. V nekem intervjuju je namreč dejal, da ne more deliti podrobnosti z Diddyjevih zabav, ker so preveč sočne.

Vsekakor je skrajni čas, da Ashton in Mila dobro premislita, v kakšnem krogu prijateljev se sučeta.