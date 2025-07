»Od nekdaj sem sanjarila, da bi obiskala ta raj na svetu, a zdaj vem, zakaj se ljudje takoj zaljubijo vanj,« nam je v uvodu povedala popotnica. Mesec dni je preživela daleč od ustaljenega vsakdana in delovnih obveznosti. Raziskovala je naravne znamenitosti, okušala vrhunsko hrano in se družila z gostitelji, kakršnih doslej še ni spoznala. Nekoč mi je nekdo rekel, da se bom na Tajskem počutila kot doma. Imel je prav. Njihovo gostoljubje je edinstveno, saj so znani po tem, da sprejemajo družbeno raznolikost. Na vsakem koraku mavrični simboli odprtosti, v njihovih pogledih ni zaznati očitkov, na...