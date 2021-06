Sally Field je nazaj: Po več kot letu prvič v javnosti

Po dolgem času je paparacem uspelo ujeti v objektiv dvakratno oskarjevko Sally Field. Ali jo je med štirimi stenami zadrževal strah pred covidom-19 ali je imela za skrivanje kak drug razlog, ni znano, vesela novica pa je, da se je obdobje samote zdaj očitno končalo.



Pred kratkim so 74-letnico opazili v Santa Monici, kjer živi. Igralka, ki je v svoji bogati karieri poleg oskarjev osvojila tudi tri emmyje in dva zlata globusa, je v osemdesetem letu življenja še vedno zelo iskana. Trenutno jo lahko gledamo v seriji Dispatches from Elsewhere (2020), pravkar pa je podpisala pogodbo za vlogo v televizijski seriji o Lakersih, ki naj bi prišla na male zaslone leta 2022.



O zvezdnici se je v preteklem tednu veliko govorilo po zaslugi Oprah Winfrey. Ta je kot enega največjih kiksov v karieri navedla vprašanje o Burtu Reynoldsu, ki ga je zastavila Sally. Vprašala jo je namreč, ali Burt tudi v postelji nosi tupe.

Komentarji: