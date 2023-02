Šaljivi Tadej Pogačar: Kako se poljubljajo koze

Kadar mu gre vse po načrtih, se sprošča v svojem zabavnem slogu. Veličastno je zakorakal ali bolje rečeno zakolesaril v še eno tekmovalno sezono, za katero se že zdi, da bo njegova. Tadej Pogačar je zabeležil že svojo 50. zmago, nato pa se predal naravi in užival v družbi živali. Bližnje srečanje s kozami je bila odlična priložnost za odklop, a niti med počitkom ni pozabil na svoje najbolj goreče podpornike.

»Vedno mi je bolj pomembna pot kot končni cilj. Na njej šteje le to, koliko časa si bil nasmejan. V dobri družbi so trenutki še toliko bolj dragoceni. Naj vas potolažim, da na tokratnem izletu ni bila poškodovana nobena koza, poljubčke pa smo si delili z varne razdalje,« se je pošalil na svoj račun, ljubitelji športa na dveh kolesih pa so ga hitro označili za 'goat' (koza v slovenščini), kar označuje 'the greatest of all time' ali po naše najboljši vseh časov.