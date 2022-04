INDIJSKI JOGI

Sadhguru: Mir na svetu se začne z našim umirjenim umom (FOTO)

Svetovno znan duhovni govorec, mistik, vizionar, borec za ekologijo in boljši planet, ki prenaša starodavne jogijske prakse v sodobno življenje, z modrostjo pa navdihuje milijone ljudi po svetu, ki spremljajo njegove videe, programe in predavanja, se je na turneji od Londona do južne Indije ustavil tudi v Sloveniji s pomembnim sporočilom: ohraniti moramo hitro izginjajočo vrhnjo plast rodovitne prsti, bogato z organsko snovjo, sicer nas v 50 letih čaka lakota.