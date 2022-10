Sacheen Littlefeather: dočakala je opravičilo

Kipec naj bi prevzela v imenu Marlona Branda za vlogo v filmu Boter, a je ta podelitev bojkotiral in tako opozoril na nepravično prikazovanje ameriških staroselcev v vesternih. Namesto njega je na oder prišla Sacheen in povedala, da nagrade ne more sprejeti.

Po tem, ko je v oblačilih plemena Apači nastopila na oskarjih, je bila deležna le še nekaj manjših vlog.

To je dodobra pretreslo filmsko srenjo in padla je v nemilost tovrstne industrije, medijev in zvezdnikov. »John Wayne me je bil pripravljen odnesti z odra,« se je spominjala. Šele 50 let po tem dogodku in manj kot dva meseca pred njeno smrtjo se ji je Akademija opravičila za dogodek in vse, kar mu je sledilo. »Zloraba, ki ste je bili zaradi svoje izjave deležni, je bila nepravična in neupravičena,« je med drugim pisalo v opravičilu. To je res prišlo pozno, a ga je bila vesela, kajti, kot je dejala, ni mislila, da bo dočakala ta dan.