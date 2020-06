S svetom upravlja odstotek najbogatejših

Že v mladosti jo je delo na Radiu Študent spodbujalo h kritičnemu razmišljanju, na RTV, Kanalu A in Delu, ob magisteriju in doktoratu pa ga je še dodatno razvijala. Pravi, da je kot antropologinja dolžna odkrivati teme, ki se jih odriva, tako je leta 2015 zasnovala neodvisni spletni portal Zdravo Slovenija, na katerem objavlja družbenokritične raziskovalne prispevke, v katerih opozarja na zelene laži kapitala, skrite namene multinacionalk in peščice bogatih, socialne krivice ter druge izzive sodobnega življenja.Po koroni se je svet povsem obrnil na glavo. Kdo vse je krizo izkoristil in kaj se dogaja v ozadju?Ogromno stvari se ...