S stopnicami nad kilograme

Mlade mame se običajno bojijo, da njihovi dojenčki ponoči ne bodo spali, in jih skrbi, kako se bodo znebile med nosečnostjo pridobljenih kilogramov. Pevka Maja Založnik, ki je pred petimi meseci rodila ljubko hčerko, se je med nosečnostjo zredila za več kot 15 kilogramov.



»Nekaj sem jih izgubila takoj po porodu, kar nekaj pa mi jih je še ostalo. Ne glede na to, da sva s hčerko veliko na sprehodu, nimam nobene kondicije. Odločila sem se vzeti v roke, in ker stanujemo v desetem nadstropju, dam Arwen v kenguru in greva peš po stopnicah. Tako si poskušam pridobiti kondicijo, preden bom šla spet na oder,« je povedala Maja, ki vsake toliko doma dela vaje.



Hčerka jo zvedavo opazuje, kaj počne, in se ji smeji. Ker je Arwen tako pridna dojenčica, pevka razmišlja o še enem otroku. »A ne še zdaj. Malo bom še počakala, da bo zrasla, potem pa se bom prepustila. Ne bo ji manjkalo otroške družbe, saj je noseča tudi moja sestra, sestrična ima osem mesecev starega sina, sin bratranca ima pol leta, ena prijateljica pa je znova noseča,« je naštela.