S starejšim sinom na razstavo v Pariz

Pevka in profesorica uživa v francoski prestolnici. Seveda sta si ogledala tudi sloviti Eifflov stolp.

Razveselil jo je s porisanimi supergami.

ni samo srčna profesorica na Akademiji za glasbo in pevka, temveč tudi ponosna mama dveh najstniških sinov, ki sta po njej in očkunedvomno podedovala umetniško žilico. Starejši sinje kar nekaj časa obiskoval likovne delavnice, nato pa se je povsem posvetil risanju.Katarina se je od srca presenetil, ko jo je pred časom za rojstni dan razveselil s posebej zanjo porisanimi supergami. Svoja dela objavlja tudi na družabnih omrežjih in njegove ročno poslikane superge so navdušile tudi lastnika galerije Sakura v Parizu, ki je mladostnika prosil, naj poslika športni copat za razstavo, na katero je povabljenih dvesto umetnikov z vsega sveta. Tai je supergo poslal v Pariz in bil seveda povabljen na odprtje razstave.Tako sta skupaj s Katarino odpotovala v mesto luči, kjer neznansko uživata. Ogledala sta si znamenitosti in si privoščila tudi slastne pariške sladolede, rogljičke in druge dobrote. Vse pozdravljata in sporočata, da je mesto obsijano s soncem in v teh zgodnjejesenskih dneh zelo lepo.