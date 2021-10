Joan Collins: S starejšim ne bi zdržala

Igralka Joan Collins je že skoraj 20 let srečno poročena z 32 let mlajšim hollywoodskim producentom Percyjem Gibsonom, pred kratkim pa je – brez dlake na jeziku, kot smo pri njej vajeni – povedala, da se niti pod razno ne bi želela zaplesti z moškim svojih let.

Zvezdnica, ki šteje 88 pomladi, očitno meni, da se moški vsaj v glavi postarajo hitreje kot ženske, in glede na to, da je sama še vedno zelo mladostna, je prepričana, da s takšnim ne bi zdržala niti minute. V nedavnem intervjuju za časopis Sunday Times je tudi povedala, da se ji zdi prekleto nevljudno, da jo ljudje sprašujejo, kdaj se namerava upokojiti.

Čeprav se že bliža devetdesetemu letu, se nima nobenega namena umakniti stran od filmskih in televizijskih kamer. O petem soprogu pa pravi: »On je najboljši, ne predstavljam si življenja brez njega.«