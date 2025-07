S spolnostjo se prenaša energija (Suzy)

Med dvema človekoma se spletajo energijske povezave in vsak intimni stik pusti dolgotrajno sled v avri, ki vpliva na naša čustva, misli in prihodnje odnose, če se je ne očisti. Naše čakre se obnavljajo na sedem let, tako dolgo se ohranijo zapisi, zato se nekateri ne morejo premakniti naprej po razhodu, saj energijsko ostajajo povezani. »Ko se dva spolno združita, se povežeta njuni avri, preplete se energija korenske čakre. Ponovljena intimnost povezave krepi, zato se težko ločimo od bivših partnerjev. Če se povežete z nekom, ki je čustveno nestabilen, poln nerešenih travm ali vibrira na nizki frekvenci, se njegova energija lahko poveže z vašo, tako lahko nezavedno nosite njegovo čustveno prtljago, strahove, tesnobo. Po drugi strani lahko sveta spolnost dvigne vašo energijo in vas poveže z višjimi ravnmi,« poudarja prof. Olivera Nardeli, trenerka za osebno rast in razvoj.