S prijateljicami je vse lepše (Suzy)

Čeprav ima najbolj priljubljena slovenska izvajalka Nina Pušlar natrpan urnik, si rada vzame čas za najbližje. Priljubljena pevka se je odločila, da bo svoj 35. rojstni dan proslavila na prav poseben način, zato se je v družbi dveh dobrih prijateljic, Katje in Elvire, odpravila na čudovito Sicilijo.

Katja in Elvira sta poskrbeli, da je bilo Ninino praznovanje nepozabno. FOTO: osebni arhiv/instagram

Mladenke so z otroškim veseljem raziskovale to zakladnico naravnih lepot, bogate zgodovine, živahne kulture in odlične kulinarike, preživele nepozabne trenutke in si nabrale čudovite spomine, prijateljici pa sta Nini pripravili tudi posebno presenečenje in ji v eni od kavarn namesto torte naročili ameriške palačinke s pripisom 'vse najboljše'.

Sicilija jo je očarala. FOTO: osebni arhiv/instagram

»To je bil nepozaben skok v novo leto,« je strnila vtise o rojstnodnevnem potovanju in dodala, da sta dekleti poskrbeli za nepozabne pozornosti in presenečenja, za kar jima je neizmerno hvaležna.