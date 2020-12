Alma Rekić bo morala biti previdna, to ji napovedujejo

Alma Rekić je po ascendentu optimistična, dobrodušna in odprta strelka, ki je zaradi vpliva Urana tudi malce odštekana, napredna, moderna, človekoljubna individualistka, potrebuje pa tudi dovolj svobode, da lahko izrazi svoje talente. Prva stvar, ki pade v oči v karti, sta dva lotosa, vezana na njene sposobnosti. Prvi je povezan s kariero, možnostjo uspeha v tujini, a ne brez trdega dela, odrekanja, žrtvovanja, kot da se mora za svoje dosežke truditi in gre ves čas dva koraka naprej in enega nazaj.Dobrotnik Jupiter, ki je tudi njen vladar in ga povezujemo z obiljem in srečo, je sicer v 10. hiši kariere, a je tik ob njem ...