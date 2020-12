S petjem razveseljujejo staro in mlado

Kvartet Pušeljc

David Bevc z Evo Evelino Zamernik in prvorojencem Oliverjem

Njihov repertoar je žanrsko pester, saj pojejo tako ljudske kot narodno-zabavne pesmi, popevke in zabavne melodije pa tudi klasiko. Konec avgusta so izdali pesem Zate, na katero so še posebej ponosni. Napisal jo je namreč njihov kitaristin jo posvetil svojemu dekletu, s katero sta se oktobra razveselila sina. »Pri snemanju videospota za to skladbo smo k sodelovanju povabili odlično violončelistko, ki je dodala piko na i, spot pa smo z ekipo NoVisuals iz Celja tri dni snemali na naši obali, konkretno v Izoli. A nam je vreme precej nagajalo, zato je bilo pestro, naporno pa tudi mokro,« nam pove David, eden od štirih fantov, ki se radi odzovejo raznovrstnim povabilom. »Peli smo na zelo različnih dogodkih, največkrat pa na porokah in rojstnih dnevih. No, letos smo oder in druženja pogrešali, na nekaj nastopih, ki so bili, pa smo še toliko bolj uživali. A sezona se je kar prehitro končala. Poleg pesmi Zate smo letos posneli še priredbo skladbe Daj vrni se Ansambla Mladi upi,« pove David, ki je bil tudi sam član tega ansambla, dokler je deloval. Nekaj pesmi pa so zapeli in posneli kar prek družabnega omrežja, zahvaljujoč sodobni tehnologiji. Sicer pa je, kitarist v kvartetu, ki igra tudi harmoniko in je avtor večine melodij, zaposlenna šoli za otroke s posebnimi potrebami v Celju, kjer zelo uživa. Pušeljci namreč niso profesionalci, kar je trenutno dobro. Davidov bratje vzgojitelj v vrtcu, ki se je sam naučil igrati na bobne in kitaro, glasbeno pot pa je začel v skupini Kvarta. Bevčevi so na splošno znana glasbena družina, z mamoso zapeli tudi v oddaji Slovenski pozdrav. Drugi tenorist Pušeljcadela v marketingu podjetja, ki se ukvarja z gozdarsko mehanizacijo, profesionalno pa se ukvarja tudi z videoprodukcijo, kar pride prav tudi pušeljcem. Blaž je prav tako kitarist, glasba pa mu je bila položena že v zibelko, saj je njegov oče pevec pri oktetu Zibika. »pa je radijski napovedovalec, ki dela tudi na kmetiji. Je človek modrih besed in močnega glasu. Številni ga poznajo kot člana Ansambla Mladika, pri katerem igra harmoniko. Obvlada pa tudi kitaro in še kaj,« kolega basista opiše David. Sam, pravi, si bo letošnje leto zapomnil po rojstvu prvorojenca Oliverja, ki mu ga je povila njegovaEva Evelina, Zgornjesavinjčanka, doma iz Luč, njegova ljubezen in muza, ki je bila navdih za pesem Zate. Ima pa tudi ona končano nižjo glasbeno šolo iz klasične kitare in številna priznanja z glasbenih tekmovanj, z Davidom, ki jo je učil kitaro, pa tu in tam tudi skupaj zapojeta in to objavita na družabnih omrežjih. »A trenutno se posvečava predvsem najinemu sinu Oliverju,« se razneži David, ki je tudi za prvorojenca že napisal pesem – Valček za Oliverja, ki sta ga posnela skupaj z mamico Evo Evelino.