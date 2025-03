S.O.S. v gasilskih uniformah (Suzy)

Polka Moja gasilka je priredba skladbe z originalnim naslovom A geile Zeit avstrijskega banda Die Lungauer. Slovensko besedilo je zanjo napisal član S.O.S. kvinteta Žak Petrič Grajfoner, medtem ko je melodijo v izvirniku ustvaril Peter Leitner. Za avdioprodukcijo je poskrbel še en član ansambla. Aljaž Jelen.

Marko Satler je skupaj s preostalimi člani S.O.S. kvinteta, to so poleg že omenjenih Žaka in Nika Andrej Gorenjak, Mitja Marko, Nik Zendzianowsky in Kaja Humski, poskrbel za produkcijo, skupaj z Žigo Gjurom je režiral tudi videospot. Tega so posneli pri gasilskem domu Zgornja Korena in njihovi okolici, pri snemanju so sodelovali tamkajšnji gasilci, ki so posodili tako društvene prostore kot gasilska vozila.

Kaja v gasilski uniformi

»Še posebno smo hvaležni Branku Mugerlu in Gregu Bezjaku, ki sta bila ves čas z nami na terenu in poskrbela, da smo se kljub nizkim temperaturam ves čas zelo zabavali,« so razkrili člani kvinteta, ki so uživali, ko so si za en dan nadeli gasilske uniforme in se prelevili v gasilce, ki so v vsakem trenutku dneva pripravljeni, da v takšnih in drugačnih situacijah priskočijo ljudem na pomoč. Snemanje je bilo polno adrenalina in smeha.

Po Satlerjevi zaslugi so nekateri kadri nastali povsem spontano, spektakularni so tudi pogledi iz zraka, za katere je z dronom poskrbel Gjuro. »No, dron je med snemanjem pristal na enem od dreves, a smo ga z njega ob obilici smeha uspešno rešili,« nam je razkrila podrobnosti pevka Kaja, ki je prvič oblekla gasilsko uniformo, hkrati je skupaj z Uršo Štrok poskrbela za masko. Da je S.O.S.-ova gasilka zadetek v polno, dokazuje več kot sto tisoč ogledov njihovega videospota na youtubu v pičlih treh tednih, saj so pesem med poslušalce poslali tik pred kulturnim praznikom.

S.O.S. kvintet se je za en dan prelevil v gasilce.

Člani S.O.S. kvinteta zdaj že snemajo nove skladbe in se pripravljajo na novo sezono igranj. »Ta bo zelo pestra in zanimiva in se je že zelo veselimo,« pravi Kaja, ki je srečno zaljubljena v vinarja Miho Založnika, ki ima vinogradniško kmetijo na vrhu zlato zelenih gričev v Slovenskih Konjicah, kjer trto gojijo že več kot sto let. »Oba sva umetnika in sva se dobro ujela. Čas pred sezono igranj bova izkoristila za potepanje po Tajski, kamor se odpravljava prav zdaj. To bo najino prvo skupno potovanje. Sicer rada preživljava čas skupaj in se izobražujeva. Miha o glasbi, jaz o vinu,« nam je zaupala simpatična Kaja, ki je nekaj časa sodelovala s Fehtarji.

Ker je pred vrati dan žena, smo jo pobarali, kaj praznik dan žena pomeni njej. »Pomeni mi zelo veliko, saj se na ta dan spomnimo vseh žensk. Sama imam na 8. marec zelo lepe spomine še iz otroštva, saj je moj ati vsem ženskam pod našo domačo streho na ta dan vedno prinesel rožico,« pove Kaja, ki bo letos zagotovo prejela rožico od svojega dragega Mihe.