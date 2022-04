S koncerti se je vrnilo tudi veselje (FOTO)

Toni Sotošek, sicer Krčan, uspešen glasbenik, ki je igranja na diatonično harmoniko naučil številne danes uspešne in prepoznavne harmonikarje, nekateri imajo zdaj že svoje ansamble, je tradicionalni koncert Pod domačim zvonikom na jožefovo po dveh letih spet pripravil v Koprivnici.

Z njim in njegovimi otroki, ki jih ima pet in so vsi podedovali glasbene gene, pa so na odru stali še številni njihovi prijatelji: Harmonikarji Boštjana Povšeta, učenci Glasbene šole Krško, Slovenski zvoki, Murni, Ansambel Potep, Ansambel Jarica, Koledniki z Rake, sevniške mažorete, poseben gost je bil Ivan Hudnik, za humor pa je poskrbel Klobasekov Pepi – Miro Klinc. O tem, kako veseli so bili vsi, ki so po dveh letih spet lahko v živo poslušali in občudovali glasbenike, najbrž ni treba izgubljati besed.

Simon Bučar ima že 10 let zasebno GŠ, v okviru katere deluje tudi Harmonikarski orkester Bučar.

Podobno veselo vzdušje je bilo v Sostrem, kjer je 5. Večer diatonične harmonike in smeha pripravila Glasbena šola Bučar s svojim orkestrom harmonikarjev, ki ga vodi Simon Bučar. In tudi on je že izšolal kar nekaj glasbenikov, ki zdaj že nastopajo samostojno.

Kot denimo Grega Maren in Teja Keber, ki sta se predstavila s svojima avtorskima skladbama, pa ansambel Zavriskej in Osvajalci ter harmonikarica Lana Doblekar, baritonist Aleš Šuštaršič in kitarist Sebastjan Kužnik. »Na ta koncert vedno povabimo glasbene prijatelje, s katerimi sodelujemo vse leto. Večer diatonične harmonike in smeha je tako prepleten z obilico glasbe in humorja, za kar poskrbijo še stand up komiki. Letos je bil z nami Gašper Bergant, za humor je skrbel Klobasekov Pepi s svojim ansamblom, peli in igrali so še ansambli Boršt, Razgled, Lunca, Aktual, Rudija Poljanška, pater Janez Ferlež, prišel je celo legendarni pevec Boris Kopitar.

Privlačne pa so bile tudi plesalke šole Irskega plesa, ki so dokazale, da se da na Avsenikovo Na Golici zaplesati celo po irsko,« je po uspešnem koncertu povedal Simon Bučar, ki je vse svoje harmonikarje oblekel v majice, na katerih je upodobljen Triglav, ki se je razvil iz note. »In te so bile izdelane posebej za 5. Večer harmonike in smeha,« razkriva Bučar, čigar glasbena šola praznuje deseto obletnico delovanja. Na oder Cankarjevega doma pa so znova stopili Prifarski muzikanti, ki so dva večera zapored muzicirali in peli na koncertu, ki so ga naslovili Slovenska pesem – Tvoja pesem.

Na njem so s članicami ženskega pevskega zbora Carmen manet iz Kranja in skupino Il Divji peli izključno slovenske pesmi. Na odru so se jim pridružili tudi člani in članice Folklorne skupine iz Dragatuša, koncert pa je povezoval Boštjan Romih.

Prifarski muzikanti na odru Cankarjevega doma z vsemi gosti