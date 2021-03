Nekdanja članica Turbo Angles s hčerko novopečena zvezdnica

Lanai je na snemanju z Niko tudi zapela, iz Roberta pa poskušala izvleči skrivnosti o zgodbi v Najinih mostovih.

Pred davnimi časi je biladel skupine Turbo Angels, v kateri je prepevala skupaj zin, ki danes tvorita duo Maraaya. Čeprav se je Maša z odrov umaknila, pa prijateljstvo ostaja, zato se je z veseljem odzvala na povabilo, da ob Marjetki nastopi v novem videospotu Dobr' gre.Da bi bila mera polna, je video doživel premiero le nekaj dni pred Mašinim 37. rojstnim dnem. Dan pred njim pa je zvezda postala njena, ki bo letos dopolnila že osem let. Nastopila je namreč v videospotuZate dovolj in svoj igralski talent pokazala ob samem. Deklica je tudi velika oboževalka nadaljevanke Najini mostovi, ki jo z mamico pridno gledata, in si je močno želela igrati ob Robertu.Tudi zato je Maša dovolila, da njena hčerkica nastopi v videospotu, saj jo sicer nerada izpostavlja.