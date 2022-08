SRČNI BELOKRANJEC

Rudi Vlašič pogumno jadrana na valovih glasbe in turizma

Bela krajina je zanj dežela ljubezni, navdiha in ustvarjalnosti. Organiziral in obiskal je na stotine koncertov in tudi sam ustvarjal v glasbeni zasedbi. V veliko veselje mu je priprava največje in najstarejše prireditve v Beli krajini, Vinske vigredi, ki vsako leto privabi na tisoče radovednežev. Obožujejo ga tudi turisti, ki jim kot vodnik z veseljem pokaže lepote svoje pokrajine in pripoveduje o njih.