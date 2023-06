Rožnati Primož Roglič: Prvič sem se razjokal (FOTO)

Če velja feniks za prispodobo veličastnega dviga po porazu, potem je Primož utelešenje neumornega prizadevanja za dosego zadanih si ciljev. In s tako ognjevito podporo družine in predanih podpornikov se zdijo premagljivi celo najbolj zahtevni podvigi. Z dramatičnim razpletom na italijanskem Giru je med svoje vrhunce umestil še eno pomembno sporočilo, z njim pa odpravil predsodek in pokazal, da so pravi moški lahko samozavestni tudi v rožnati barvi. »Privilegij je, da te v cilju objamejo otroci in žena, nato pa še starši, družina, prijatelji. Ne samo takrat, ko zmaguješ, ampak so ob tebi v naj...