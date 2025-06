Ronaldova mama na kosilu v Prlekiji (Suzy)

Ko je simpatična 70-letna gospa v družbi prijateljev vstopila v prostor, je na prvi pogled delovala kot povsem običajna gostja, a kmalu je osebje v Taverni Kupljen na Svetinjah ugotovilo, da bodo stregli mami Cristiana Ronalda, enega največjih nogometnih zvezdnikov na svetu. Mizo pri njih je namreč rezervirala Maria Dolores dos Santos Aveiro.

»Ne zgodi se vsak dan, da te obišče mama svetovne nogometne legende. Hvaležni smo za obisk in prijazne besede,« so zapisali ob fotografiji, ki so jo objavili na facebooku. Šef restavracije Dino Kruhoberec je povedal, da je šest gostov jedlo po priporočilu natakarja, prav vsi so od njih odšli zadovoljni. Ronaldova mati se je v zadnjih dneh mudila pri naših južnih sosedih, kjer je bila v spodbudo svojemu vnuku Cristianu Ronaldu mlajšemu, ki je prvič v dresu portugalske reprezentance do 15 let zaigral na hrvaškem memorialu Vlatka Markovića.