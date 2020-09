Romantični Tadej Pogačar

Da sta sorodni duši, se vidi že na daleč, pa tudi ob tem, ko drug drugemu dopolnjujeta misli. Spoznala sta se v sosednji Istri, kjer sta bila na športnih pripravah. Poreč je bil zanju usodni kraj in iskrice so začele švigati na vse strani. Fantje so dobili nalogo, da zaradi odsotnosti trenerja opravijo trening z dekleti, pa si je moral vsak izbrati primerno partnerico. Tadej in Urška sta se zbližala kot magneta in rodila se je navdihujoča zgodba dveh mladih nadobudnih, predvsem pa srčnih kolesarskih zanesenjakov. Od takrat sta nerazdružljiva in v dvoje preživljata vsak trenutek, ki jima je na voljo. Spoštujeta se in razumeta ...