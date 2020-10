Romantični Peter Prevc

Po dolgem času samo njun vikend

Kljub številnim obveznostim, ki jih ima zadnje tedne smučarski skakalec, na svoje bližnje nikoli ne pozabi. Za svojo najdražjoin njunega prvorojencasi vedno vzame čas, pred kratkim pa sta se zaljubljenca, ki sta si letos poleti na Bledu obljubila večno zvestobo, odločila za romantični oddih v dvoje.Odpravila sta se na Gorenjsko, kjer sta si nabirala moči v enem od butičnih hotelov, Peter pa je svojo Mino tudi fotografiral in pod objavo, ki je navdušila njegove oboževalce, zapisal: »Čudoviti razgledi, neverjeten občutek topline in mogočnosti lesa in prijaznost osebja za v učno knjigo. To je bil po dolgem času samo najin vikend. Pričakovanja so bila nevarno visoka, ampak so bila presežena.«Mina je dodala še, da nista uživala le v razgledih in toplini vrhunskega hotela, temveč sta svoje brbončice razvajala tudi z odlično hrano.