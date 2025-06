Romantični Magnifico: Ljubezni ni nikoli konec (Suzy)

Poslušalstvo se je raznežilo, ko je priljubljeni slovenski glasbenik poslal novo pesem v radijski eter. Voditelj in mislec Marcel Štefančič ml. je o njej povedal, da je tudi takrat, ko Magnifico zapoje o končani ljubezni, to še vedno ljubezen. S tem je do potankosti zadel bistvo skladbe Korak po korak, za katero je mojster rim in božajočih melodij posnel nostalgični videospot.

»Ni mi treba doživeti prav določene zgodbe, da bi se lahko vživel vanjo. Imam dovolj bujno domišljijo in očitno znam opazovati, kaj se dogaja okoli mene. Predvsem sem z leti pridobil izkušnje in občutke, da vem, kadar mi uspe kaj dobrega ustvariti,« nam je zaupal glasbenik in dodal, da se neizmerno veseli delovnega poletja. Podaja se na turnejo pod imenom Alpe-Adria, kar je tudi naslov istoimenskega albuma, ki ga bo predstavil na tradicionalnem božičnem koncertu v Stožicah.