Diplomirani psiholog in magister zakonske in družinske terapije je bil dolga leta stand up komik in producent najbolj priljubljenega Denis Avdić Showa, a je komedijo potisnil na stranski tir, od radijske ekipe pa se je poslovil pred dvema letoma in svoje poslanstvo našel kot terapevt v Centru za psihoterapevtsko pomoč in Društvu Projekt Človek. Čeprav je svojemu poklicu izjemno predan, medijem le ni dokončno pomahal v slovo, saj ga lahko trenutno spremljamo v oddaji Sanjski moški. S takšnim projektom se, čeprav si je izkušnje nabiral na različnih področjih in ničkolikokrat tudi na televiziji,...