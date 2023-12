Romana Kranjčan lepša decembrske dni z dvema novima božičnima pesmima (Suzy)

Romano Krajnčan najbolj poznamo po ustvarjanju izjemne glasbe za otroke, a je za letošnji praznični čas poleg skladbe za najmlajše Božiček prihaja posnela še eno za vse generacije – Božično pesem. »Rada imam praznike, še posebno družinske. Praznični december že mnogo let doživljam skupaj z otroki in starši po vsej Sloveniji in zamejstvu, z glasbo, ki jo prepeva več generacij na srečanjih z Božičkom, dedkom Mrazom in Miklavžem,« je hvaležna glasbenica.

Doda, da se navdušenja in ljubezni, ki jo v tem času preplavljata, ne da opisati. »Veselje otrok je pristno in nalezljivo. Doma je naš družinski božič še srečnejši, odkar imam vnukinji. Povezuje nas glasba in verjamem, da bo povezala vse ljudi v prazničnem decembru,« se veseli.

Nedavno je na Slovenskem knjižnem sejmu predstavila knjigo Na dvorišču ni ograje s priloženo zgoščenko, ki jo je navdihnila njena predstava Na dvorišču. »Avtorji knjige smo pisatelj in pesnik Feri Lainšček, glasbo sva prispevala Lojze Krajnčan in jaz, krasijo jo čudovite ilustracije Polone Lovšin,« ponosno doda izjemna ustvarjalka.