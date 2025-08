Romana in Lojze Krajnčan: ni poletja brez kulture (Suzy)

»Pri nas kulturne vsebine ne samo z največjim žarom ustvarjamo, ampak tudi obiskujemo vse, kar diši po dobrem. Včasih nama z možem Lojzetom ne uspe obiskati vsega, kar bi rada, saj imava še veliko svojih koncertov in predstav,« pove priljubljena ustvarjalka Romana Krajnčan in doda, da gresta izjemno rada na projekte obeh sinov, redno obiskujeta predstave Prešernovega gledališča v Kranju, tudi program Cankarjevega doma in čez poletje Križanke.

Za kakšno posebno predstavo, denimo Amadeus, se peljeta celo v Trst.

»Pritegnejo naju klasični program Festivala Ljubljana, plesne predstave, orkestri, ki gostujejo. Včasih, ko je Kristjan še študiral v tujini, sva veliko hodila tudi k njemu na obisk v New York in vsak večer obiskovala jazz klube in koncerte, festivale ... Pred kratkim sva bila v Portorožu, ker mi je izredno všeč Richard Bona. Večkrat sva bila v Londonu na muzikalih in v svetovno znanem Ronnie Scott's klubu. Dobre predstave in koncerti so del najinih počitnic in poletja. Čez dan kolo in voda, zvečer koncert in druženje.«