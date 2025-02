Rokersko življenje Toneta Košmrlja: Imam največjo ljubezen svojega življenja! (Suzy)

Tone se z nostalgijo spominja začetkov skupine daljnega leta 1985. V štiridesetih letih delovanja so pustili neizbrisen pečat in še danes veljajo za najbolj priljubljeno slovensko pop skupino vseh časov. Dosegli so vrsto uspehov, med katere uvrščamo kar enaindvajset samostojnih albumov, šestindvajset kompilacij, na desetine uspešnic, pripravili so prvi najbolj obiskan koncert na prostem v Sloveniji z 20.000 obiskovalci v Sodražici, na katerega so prileteli s helikopterjem, nanizali prvi uspeh katerekoli slovenske skupine v ZDA, sodelovali na izboru za Evrovizijo, Melodijah morja in sonca, Pop...