1. novembra 2018 je završalo med ljubitelji in ljubiteljicami slovenske rock skupine Siddharta. Na marsikatero presenečenje se je na svetovno družabno platformo priključil pevec Tomi Meglič. Zvezde instagrama Ker se je tako pozno odločil za svoj profil, je bilo njegovo ime že zasedeno, zato je izbral malce bolj kompleksnega. Najdete ga kot tomi_m_siddharta, ob rednem spremljanju pa boste spoznali vse njegove strasti. Ljubezen do otrok, glasbe, gora, morja, živali in športa prikazuje skozi slikovite objave in nam na izviren način predstavlja še drugo plat sebe. OBJAVE: 377 SLEDILCEV: 12.20...