Rok Terkaj - Trkaj: V delu z mladimi sem našel svoj smisel (Suzy)

Glasbeno-literarni projekt, pri katerem se klasična slovenska poezija prepleta z modernimi hip-hop ritmi in otroško domišljijo, je Trkaju pisan na kožo. Zadnja leta se večina njegovih zamisli in idej vrti okrog sveta najmlajših, kjer ne manjka zabave, nagajivih junakov in zvitih načrtov. Ideja o drugem delu Repkov se je porodila leto in pol po izidu prvega. »Z Igorjem sva se strinjala, da celotno zgodbo premaknemo v Galaksijo Repkarijo. Zavihali smo rokave – in zgodilo se je! Približno dve leti je trajalo, da smo zgodbo zaključili, saj je na albumu več avtorskih pesmi kot priredb, poleg tega ...