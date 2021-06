Rok Terkaj odkriva skrite kotičke Slovenije

»Zlepa mi ne zmanjka idej za ustvarjanje in nove podvige. Nedavno sem izdal album Repki, ki je namenjen otrokom, veselim pa se tudi novih ustvarjalnih izzivov in dogodivščin.



Kar nekaj navdiha zanje najdem med potepanji. Ker zadnje leto ni bilo mogoče čez mejo, smo s prijatelji na novo odkrivali Slovenijo. Vsak konec tedna smo se odpravili kam in odkrivali skrite bisere naše dežele. Ti nekajurni izleti so bili vsem v veliko radost in zadovoljstvo,« pove Terkaj, ki se veseli vrnitve na odre, sredi julija pa se bo preskusil tudi kot animator.



V Termah Snovik bo, ker ima tudi sam družino, pripravil družinski vikend, poln doživetij za otroke in starše. »Vsak bo našel kaj zase, otroci se bodo družili z otroki, starši pa se bodo medtem lahko malo sprostili,« se smeji glasbenik.

