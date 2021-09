Rok Terkaj: Nove priložnosti in iskanje ljubezni

Rok Terkaj je rojen z ascendentom v odprtem, optimističnem, svetovljanskem strelcu, na katerem sta Uran in Jupiter, ki poskrbita za srečna naključja in da vedno 'pristane na tačkah'. Razgledan je, zanima ga tisoč in eno področje, hkrati je lahko ekscentričen, hiter, nepremišljen, impulziven, razmišlja napredno, je ekološko osveščen, družbeno angažiran, ne da se ga uokviriti ter je na neki način pred svojim časom. Potrebuje veliko svobode, po eni strani je lahko individualist, ki potrebuje prostor, da izrazi svoje drzne zamisli. Neptun je tretji planet v prvi hiši, ki mu dodaja umetniš...