Rok Kunaver kot ga nismo vajeni

Igralec Rok Kunaver v seriji Najini mostovi igra urejenega in elegantnega poslovneža Roberta, v zasebnem življenju pa z njim nima prav veliko skupnih točk. Snemanje omenjene serije se je končalo, znanci pa ga radovedno sprašujejo, ali je na obzorju kakšna nova vloga, da si je pustil rasti dolgo brado, ki je pri njem niso vajeni.



Vsakemu je v šali odvrnil, da si je brado pustil rasti zaradi nove gledališke vloge, kar pravzaprav ni tako daleč od resnice. »Brada je namreč režiserju nove predstave za mladino in odrasle Primožu Ekartu všeč, saj gre zelo dobro skupaj z vlogo, ki jo v predstavi igram, zato sem se jo odločil obdržati. Sicer pa prihaja zima in me brada že zdaj lepo greje,« v smehu pravi igralec, ki je 24. septembra dočakal premiero nove predstave Rumena Luna.