Rok Kunaver je udejanjil svoje sanje

Gledališki in televizijski igralec Rok Kunaver, ki je nedavno večno zvestobo obljubil svoji srčni izbranki in nekdanji vrhunski plezalki Nataliji Gros, s katero že nekaj let živita ljubezensko pravljico, si je te dni izpolnil veliko željo.

Že nekaj časa je namreč nastajala njegova spletna stran, ki je zdaj končno ugledala luč sveta. Rok se je zahvalil številnim ustvarjalcem, ki so mu pomagali do cilja, največ zahvale pa je namenil vsem, ki so mu v času igralske kariere pomagali, mu stali ob strani, ga prenašali, ko je imel slabe dneve, in se veselili z njim, ko je imel dobre.

»Veliko ljudi, ki jih nisem naštel, ima zasluge za to, da danes stojim tu z vsem svojim bistvom in ponosom ter vam predstavljam svojo novo spletno stran. Ta je namreč rezultat celostnega dela in dolgoletnih igralskih izkušenj, ki jih imam. Z vsem srcem in dušo se vam zahvaljujem za vse,« je hvaležen igralec.