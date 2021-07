Rok Kosmač nič več ni med pogrešanimi

Romantičnega pevca na klavirju ni njegovo zvesto občinstvo nikoli pozabilo, čeprav se je pred leti povsem umaknil iz javnosti. Je pa Rok Kosmač pred dnevi naposled uslišal svoje oboževalce in jih po natanko sedmih letih presenetil z novo pesmijo, ki nosi naslov Ker ti.



Rok se je podpisal pod glasbo in besedilo, za aranžma pa je poskrbel Dejan Dimec, ki ga poznamo kot kitarista skupine Kingston. Čeprav je od njegove zadnje izdane plošče minilo že desetletje, ga mnogi še vedno niso pozabili, ob poslušanju nove pesmi pa si želijo, da bi se Rok lotil novega albuma.



A pevec, ki je dolga leta skrivnosten tudi glede svojega zasebnega življenja, znano je namreč le, da je že dolgo srečen v objemu starejše izbranke Renate in da se preživlja z vožnjo viličarja, molči tudi o tem, kam ga nesejo glasbene vode.



