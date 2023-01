Rojstni dan Špele Grošelj: nepozabno presenečenje v Afriki (FOTO)

Takšnega sprejema in rojstnodnevnega presenečenja ji ne bi mogel pričakrati niti Božiček, so jo pa med palmami in turkiznimi valovi v solze spravili dobri prijatelji ter gostiteljici Valentina Triler in Vesna Porčić. Od plesnih ritmov in pristne ritmične glasbe s črne celine se je zazibala obala Zanzibarja, rajskega kotička daleč od doma, kamor se bo slavljenka z veseljem vračala.

Mladenič jo je pričakal z rožami, nato pa z njo zaplesal s prav posebnim pokrivalom.

Štiri mačke, na sredini gostiteljici Valentina in Vesna, ki sta ju medse stisnili Ana Kosmač in Špela Grošelj.

Špela je bila na edinstveni zabavi za svoj 38. rojstni dan prepolna najlepših občutkov.

Špela je popotnica, o tem ni dvoma. Pred korono je vsak začetek leta izkoristila za odkrivanje lepot sveta. Do nedavnega je bila prepričana, da njene Azije noben košček zemeljske oble ne more prekositi. Dokler ni prišla na jug Afrike.

Issa se je izkazal za odličnega soorganizatorja.

»Na potep se vedno rada odpravim brez pričakovanj. Sicer sem o Zanzibarju slišala same lepe stvari, ampak ker sem človek akcije, zadeve najraje preverim in se prepričam. Na vratih butičnega hotela v Nungwiju je z velikimi črkami pisalo Pole Pole, kar pomeni počasi, počasi in je najlepša dobrodošlica, saj gre za mantro tukajšnjega življenja, ki zares teče s precej bolj umirjeno dinamiko. Prijazni Slovenki Valentina in Vesna ter njuna partnerja Issa in Abdul so nas toplo sprejeli in v hipu smo se počutili, kakor da smo del ene velike družine,« pripoveduje pevka, ki ni slutila, kaj se ji obeta. Vsi skupaj so ji namreč pripravili nepozabno presenečenje za 38. rojstni dan.

S prijatelji Ano, Borisom, Tomažem in vrhunskim akrobatom Abdulom je uživala ob vročih afriških ritmih.

»Še nikoli nisem na svoj dan slišala tolikokrat odpete Vse najboljše kot na tem krasnem otoku. Začelo se je že zelo zgodaj, ko so mi prijatelji voščili z mini tortico in svečko. Nadaljevalo se je pri kosilu in se ponovilo pri večerji, ko sta mi gostiteljici spekli slastno čokoladno torto z bananami. Vmes sem komaj lovila sapo in si brisala solze ganjenosti, saj sem dobila najlepše mogoče darilo. Pod pretvezo, da gremo do plaže na pijačo, sem brez pomislekov, da se mi kaj obeta, sledila ekipi. Na hitro sem želela še skočiti v trgovino, ko sem zaslišala mojo pesem, kako se vedno bolj približuje naši plaži. Da sem v Afriki slišala Nostalgijo, je bil prvi šok. Nato sem zagledala leseno barko, prav s takšno sem si zaželela pluti, ko sem jo videla dan prej. Iz majhne želje se je tako rodil pravi karneval plesa in veselja, ker so najeli barko samo zame, ob meni pa so bili moja Ana, Boris in Tomaž, gostiteljski tim in najboljši plesalci ter akrobati iz okoliša. Zapeli in zaplesali smo tudi na mojo glasbo, predvsem pa nazdravljali na poti v prelep zaliv, kjer smo nato poskakali v morje. Osvežitev je prijala, večer pa smo sklenili na zelo priljubljenem prizorišču ob obali,« je orisala enega svojih najlepših rojstnodnevnih praznovanj doslej.

Zdaj so na vrsti ogledi naravnih znamenitosti in druženje z neverjetno prijaznimi domačini, še sporoča Špela.