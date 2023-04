Rogličevi slavijo: očka zmaguje, družina navija (FOTO)

Nič ni lepšega od priložnosti, da lahko deliš z najbližjimi. Primož Roglič je zmagovito začel letošnjo sezono in z lovorikami poskrbel, da je na svoj račun prišel tudi njegov prvorojenec Lev. Dečka spoznavamo že od začetka in opazujemo, kako raste in postaja vedno bolj pogumen. Zdaj je že samoumevno, da se pridruži očetu na zmagovalnih stopničkah in zabava navijače ter novinarje.

Prikupni deček oponaša slavnega očeta in pozdravlja navijače.

»Tale malček bo odrasel z zavedanjem, da je bil njegov oče eden največjih športnikov v kolesarstvu. Nihče med šampioni ne premore toliko sočutja, da bi z neverjetno lahkoto čestital sotekmovalcem. Celo takrat, ko ga premagujejo. Njegov sin se uči od najboljšega. Prepričan sem, da bo zrasel v ponosnega mladeniča, in želim si, da bo podedoval nekaj te športnosti,« je dogajanje na zadnji zmagoviti dirki opisal Primožev ekipni kolega. Seveda je bilo vnovič veselo, ko sta veliki in mali Roglič zabavala množice, vsak na svoj način. Mamica Lora je medtem pestovala najmlajšega člana družine in iz neposredne bližine opazovala prikupne trenutke na odru. Lev je postal že povsem suveren, in četudi se zdi, da mu je nerodno, ko drži očeta za nogo, se zraven ves čas nasmiha in maha zbranim.

Ti njegov pogum nagradijo z bučnim aplavzom in glasnim navijanjem, ki se ga je tudi sam že priučil, zato zavzeto poskakuje ter stiska pesti za svojega vzornika. Teh prizorov se bomo sicer letos še nagledali, saj je pred nami še veliko dirk, na katerih bosta glavni zvezdi prav priljubljena Rogliča.