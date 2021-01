Roglič je že nazaj v sedlu!

Naš kolesarski as ne počiva. V zanj zdaj že domačem Tignesu v Franciji uživa v prelepem razgledu med treningom. »Ko je pogled tako čudovit, je vse lažje,« pravi. Takoj po novem letu je namreč že začel višinski trening, družbo pa mu seveda delata njegova največja sončka, Lora Klinc in mali Lev.



S polno paro se je pognal v nove izzive, da bo lahko v novem letu znova osvajal najvišja mesta in izjemne rezultate. Trenirati sta začela tudi njegova slovenska kolega Tadej Pogačar in Jan Polanc, a sta v prijetno toplem Dubaju. Primožev razgled vsekakor zmaga, kot veter v krila pa nedvomno deluje najnovejša novica.



Spletna stran wielerflits.nl se je namreč že dokopala do informacije, da kolesarska ekipa Jumbo Visma za letošnjo dirko po Franciji namerava v lov na zmago poslati vse svoje moči s Primožem na čelu. Uradnega sporočila sicer še ni, a odločitev se zdi vsekakor prava. Naš šampion je namreč že v pogonu!

